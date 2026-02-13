|
Independence Realty Trust: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Independence Realty Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal hat Independence Realty Trust 167,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 161,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,240 USD. Im letzten Jahr hatte Independence Realty Trust einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 640,03 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 657,70 Millionen USD ausgewiesen.
