Independent Bank Aktie

Independent Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 907842 / ISIN: US4538361084

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 04:27:10

Independent Bank Corp. Q1 Profit Advances

(RTTNews) - Independent Bank Corp. (INDB) released earnings for its first quarter that Increases, from last year

The company's earnings came in at $79.92 million, or $1.63 per share. This compares with $44.42 million, or $1.04 per share, last year.

Excluding items, Independent Bank Corp. reported adjusted earnings of $82.11 million or $1.68 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 41.9% to $252.72 million from $178.05 million last year.

Independent Bank Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $79.92 Mln. vs. $44.42 Mln. last year. -EPS: $1.63 vs. $1.04 last year. -Revenue: $252.72 Mln vs. $178.05 Mln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Independent Bank Corp. (Massachusetts)

mehr Nachrichten