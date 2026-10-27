Independent Bank Q3 Sales Increase

(RTTNews) - Independent Bank (IBCP) reported earnings for third quarter of $17.85 million

The company's bottom line came in at $17.85 million, or $0.80 per share. This compares with $17.50 million, or $0.84 per share, last year.

Excluding items, Independent Bank reported adjusted earnings of $20.65 million or $0.92 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 24.0% to $71.07 million from $57.30 million last year.

Independent Bank earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $17.85 Mln. vs. $17.50 Mln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.84 last year. -Revenue: $71.07 Mln vs. $57.30 Mln last year.