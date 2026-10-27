Independent Bank Aktie
WKN DE: A1C4BY / ISIN: US4538386099
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27.10.2026 10:18:17
Independent Bank Q3 Sales Increase
(RTTNews) - Independent Bank (IBCP) reported earnings for third quarter of $17.85 million
The company's bottom line came in at $17.85 million, or $0.80 per share. This compares with $17.50 million, or $0.84 per share, last year.
Excluding items, Independent Bank reported adjusted earnings of $20.65 million or $0.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 24.0% to $71.07 million from $57.30 million last year.
Independent Bank earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $17.85 Mln. vs. $17.50 Mln. last year. -EPS: $0.80 vs. $0.84 last year. -Revenue: $71.07 Mln vs. $57.30 Mln last year.
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