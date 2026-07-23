Independent Bank Reveals Advance In Q2 Income

(RTTNews) - Independent Bank (IBCP) reported a profit for its second quarter that Increased, from the same period last year

The company's bottom line totaled $18.81 million, or $0.90 per share. This compares with $16.88 million, or $0.81 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 13.0% to $63.24 million from $55.94 million last year.

Independent Bank earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $18.81 Mln. vs. $16.88 Mln. last year. -EPS: $0.90 vs. $0.81 last year. -Revenue: $63.24 Mln vs. $55.94 Mln last year.