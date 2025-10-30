Independent Bank vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Independent Bank hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,650 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 81,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at