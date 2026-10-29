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29.10.2026 06:31:29
Independent Bank veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Independent Bank lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,840 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 93,1 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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