11.11.2025 06:31:28
Independent Petroleum Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Independent Petroleum Group stellte am 09.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde mit 0,01 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Im abgelaufenen Quartal hat Independent Petroleum Group 228,6 Millionen KWD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 295,5 Millionen KWD umgesetzt worden.
