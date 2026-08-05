05.08.2026 06:31:29

Independent Petroleum Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Independent Petroleum Group veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0,02 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Independent Petroleum Group mit 0,020 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 224,2 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,7 Millionen KWD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

Zahlreiche Bilanzvorlagen: ATX mit leichtem Plus -- DAX-Anleger verhalten in Kauflaune -- Mehrheitlich Verluste in Asien
Der ATX zeigt sich mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt zeigt leichte Aufschläge. An den Börsen in Fernost dominierten die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen