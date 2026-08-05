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05.08.2026 06:31:29
Independent Petroleum Group präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Independent Petroleum Group veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0,02 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Independent Petroleum Group mit 0,020 KWD je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 224,2 Millionen KWD vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 153,7 Millionen KWD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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