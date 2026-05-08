Independent Petroleum Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Independent Petroleum Group hat am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 KWD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 11,69 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 234,2 Millionen KWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 265,2 Millionen KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at