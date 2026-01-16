Independent Petroleum Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Independent Petroleum Group präsentierte am 15.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde mit 0,02 KWD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,020 KWD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Umsatzseitig standen 237,4 Millionen KWD in den Büchern – ein Minus von 22,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Independent Petroleum Group 307,0 Millionen KWD erwirtschaftet hatte.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,060 KWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 KWD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 27,52 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 884,84 Millionen KWD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 1,22 Milliarden KWD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at