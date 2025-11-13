Indergiri Finance präsentierte Quartalsergebnisse

Indergiri Finance präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,58 INR gegenüber -0,080 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 69,73 Prozent zurück. Hier wurden 1,9 Millionen INR gegenüber 6,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at