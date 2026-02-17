|
17.02.2026 06:31:28
Indergiri Finance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Indergiri Finance hat am 14.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 INR. Im Vorjahresviertel hatte Indergiri Finance 0,260 INR je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15,5 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 123,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Indergiri Finance einen Umsatz von 7,0 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
