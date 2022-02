INDEX-FLASH 2: Moskauer Börse erholt vom erneuten Kurssturz

MOSKAU (dpa-AFX) - Die Wogen an der Moskauer Börse wegen der Eskalation im Konflikt mit der Ukraine scheinen sich am Dienstag zumindest ein wenig zu glätten. Von einem anfänglichen Einbruch im erneut zweistelligen Prozentbereich erholte sich der RTS-Index (RTS) und notierte zuletzt nur noch 0,5 Prozent im Minus. Weiterhin steuert er aber auf den vierten Verlusttag in Folge mit einem Minus von insgesamt rund einem Fünftel in dieser Zeit zu.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Montag die Grenzen der Ukraine erneut verschoben und gegen internationalen Protest die selbst ernannten Volksrepubliken Luhansk und Donezk als souveräne Länder anerkannt. Er wies per Dekret auch die Entsendung russischer Soldaten an. Die Nachrichtenlage blieb aber verworren. Später hieß es aus Moskau und von den Separatisten in Donezk, im Konfliktgebiet Ostukraine seien bisher keine russischen Soldaten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) verurteilte die Entscheidung von Putin als schwerwiegenden Bruch des Völkerrechts. Anleger machten daraufhin zunächst weiter einen großen Bogen um russische Aktien - auch aus Sorge vor den politischen und wirtschaftlichen Folgen folgender Sanktionen. Laut dem Marktbeobachter Craig Erlam vom Broker Oanda hat die Entscheidung von Putin "ein Trommelfeuer der Kritik ausgelöst".

Erlam betont, die Sanktionen dürften den diplomatischen Beziehungen weiter schaden. Möglicherweise seien die jüngsten Entwicklungen nur ein Vorbote einer Invasion, vielleicht aber auch nur ein Versuch, den Konflikt noch dringlicher zu machen. Aber: Solange Russland zumindest vorgebe, eine diplomatische Lösung anzustreben und "die Truppen auf der richtigen Seite der Grenze bleiben", dürften Anleger Kursrückschläge zum Einstieg nutzen, so Erlam./tih/mis