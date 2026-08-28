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28.08.2026 16:49:38

INDEX-FLASH: Dax nach Warsh-Rede mit erneutem Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Freitagnachmittag ein Rekordhoch erreicht. Die Rede des US-Notenbankchefs Kevin Warsh in Jackson Hole verhalf dem deutschen Leitindex zu einem Anstieg um 0,8 Prozent auf 26.580,64 Punkte. Dies reichte, um die bisherige Bestmarke von 26.573,50 Zählern zu übertreffen. Seit Jahresbeginn hat der Dax mittlerweile rund 8,5 Prozent zugelegt und sich von der zwischenzeitlichen Kurskorrektur durch den Iran-Krieg längst erholt.

Warsh betonte beim jährlichen Notenbanktreffen abermals die Risiken einer erhöhten Inflation, um die er sich derzeit mehr Sorgen mache, als um den Arbeitsmarkt. Die US-Notenbank Fed müsse reagieren, falls sich die Inflation nicht zügig in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels bewege. Von der Robustheit der Wirtschaft zeigte sich Warsh beeindruckt. Der Notenbank-Chef habe mit der Rede an Glaubwürdigkeit gewonnen, wenn es um die Bekämpfung der hohen Inflation geht, merkten die Experten des Analysehauses Capital Economics an.

Laut Marktbeobachter Jürgen Molnar bekommt der Dax zu Wochenschluss zusätzliche Unterstützung vom Ölmarkt. "Die Ölpreise kommen etwas zurück und nehmen damit zumindest ein wenig Inflationsdruck aus dem Kessel", so der Experte. Abseits von eventuellen neuen Entwicklungen am Persischen Golf machte ein möglicher Austritt Venezuelas aus dem Ölkartell Opec Schlagzeilen.

Gestützt waren die Gewinne im Dax auch auf eine Erholung unter den deutschen Autowerten. Aktien von BMW, Mercedes-Benz und Volkswagen knüpften am Freitag mit einem Anstieg um bis zu 3,9 Prozent an ihre Vortagsrally an und gehörten so in der Breite zu den größten Dax-Gewinnern.

Zuletzt sorgten positive Wirtschaftsdaten wie das Ifo-Geschäftsklima bereits für eine positive Grundtendenz an der Börse. Aus Sicht von Carsten Klude, Chefvolkswirt bei M.M. Warburg & Co, haben sich die Perspektiven für den deutschen Aktienmarkt aufgehellt: "Trotz anhaltender struktureller Probleme sprechen die robuste Gewinnentwicklung der Unternehmen, bessere Konjunkturdaten und positive Frühindikatoren für weiteres Potenzial."/tih/niw/mis

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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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