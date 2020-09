INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx in die Verlustzone gedreht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Börsen in Europa haben am Dienstagnachmittag ihre Gewinne vollständig abgegeben und sind in die Verlustzone gedreht. Der Dax (DAX 30) sackte wieder unter 12 900 Punkte und zeigte sich zuletzt mit 0,49 Prozent im Minus bei 12 881,40 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gab zugleich um 0,52 Prozent auf 3255,65 Zähler nach und der französische CAC 40 büßte 0,75 Prozent auf 4910,32 Punkte ein. In London weitete der FTSE 100 seinen Verlust auf 2,3 Prozent aus.

Börsianer verwiesen auf die besonders hohen Tagesverluste im Reise- und Freizeitsektor von etwas mehr als 3 Prozent. Die Virussorgen gewännen aktuell wieder die Oberhand, hieß es. Die Nachfrage der Konsumenten in diesem Sektor sei angesichts der Corona-Risiken nach wie vor relativ gering. Dass auch der wichtigste US-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) mit Verlusten in den Handelstag startete, trübte die Stimmung der Anleger ebenfalls./ck/he