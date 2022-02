INDEX-FLASH: Europas Börsen dämmen Verluste ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Verluste an den europäischen Aktienbörsen haben sich am Dienstagvormittag reduziert. Zuletzt verlor der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) noch 0,6 Prozent auf 3964 Punkte, der Dax (DAX 40) gab um 0,8 Prozent auf 14 619 Punkte nach. Zuvor war der Dax um bis zu zweieinhalb Prozent gefallen, der EuroStoxx 50 um bis zu 2,3 Prozent.

Marktexperte Andreas Lipkow von Comdirect begründet die Stabilisierung mit der vagen Hoffnung auf diplomatische Lösungen im Ukraine-Konflikt. Es scheine sich keine Eskalation zwischen der Nato und Russland abzuzeichnen, sondern ein Mittelweg herauszukristallisieren.

So hält Moskau im Konflikt mit dem Westen um die Ukraine am Treffen des russischen Außenministers Sergej Lawrow mit seinem US-Kollegen Antony Blinken an diesem Donnerstag in Genf fest./mf/mis