NASDAQ Composite Index

22 593,18
-285,20
-1,25 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
26.02.2026 17:00:41

INDEX-FLASH: EuroStoxx mit Dow ins Minus gedreht - Dax noch moderat im Plus

FRANKFURT/PARIS/MAILAND/MADRID (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen sind am Donnerstagnachmittag einem Auf und Ab an den US-Börsen gefolgt. Als es die Indikationen für die Leitindizes Dow Jones Industrial und NASDAQ 100 in New York leicht ins Plus schafften, konnte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 am Mittag seine Rekordrally mit einem Tageshoch bei knapp 6.200 Punkten fortsetzen. Der Schwung reichte aber dann nicht ganz, um diese Marke zu überwinden.

Zuletzt war das europäische Kursbarometer mit minus 0,3 Prozent auf ein Tagestief gerutscht - genauso wie der zunächst freundlich gestartete US-Leitindex Dow Jones Industrial. In New York war vor allem an der technologielastigen Nasdaq Gegenwind aufgekommen, da die Aktie des gewichtigen Chipriesen NVIDIA trotz beeindruckender Quartalszahlen und starker Geschäftsziele schwach in den Handel gestartet war.

Besser schlugen sich dieses Mal im US-Technologiesektor die Softwarewerte. Gestützt darauf konnte auch der deutsche Softwareriese SAP (SAP SE) zuletzt um vier Prozent zulegen. Dies half dem deutschen Leitindex DAX, bis zuletzt mit 0,3 Prozent im Plus zu bleiben./tih/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 284,26 -0,02%
Dow Jones 48 784,37 -1,44%
NASDAQ Comp. 22 586,15 -1,28%
EURO STOXX 50 6 138,41 -0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:43 Diese US-Aktien stehen bei der UBS im vierten Quartal 2025 im Fokus
19:16 Bill Ackmans Portfolio: In diese Aktien war der Marktprofi in Q4/2025 investiert
18:12 Februar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.02.26 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen im Rückwärtsgang -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notieren schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen