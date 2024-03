INDEX-FLASH: Fed-Zinssignale schieben Börsen leicht an

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Zinssignale der US-Notenbank Fed haben die Kurse an den Aktienbörsen am Mittwochabend etwas angeschoben. In New York erklommen der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sowie der S&P 500 weitere Bestmarken. Sie notierten - wie auch der NASDAQ 100 - aber nur moderat in der Gewinnzone. In Frankfurt legte der X-DAX am Abend zu und signalisierte für den deutschen Leitindex Dax ein weiteres Rekordhoch.

"Die Fed bleibt auf Kurs in Richtung einer Leitzinswende im laufenden Jahr", schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg in einer ersten Einschätzung. Der mit Spannung erwartete "Dot Plot" avisiere unverändert drei Zinssenkungen bis Jahresende. "Ein Signal, dass der erste Zinsschritt nach unten nicht mehr allzu weit entfernt sein dürfte." Es wäre aber noch zu früh, bereits grünes Licht zu geben, mahnte der Experte. Denn die jüngsten US-Inflationsdaten hätten eine schleppendere Entspannung gezeigt als noch Ende letzten Jahres erhofft.

In Summe also eine gemischte Botschaft aus Washington, so Völker. Juni erscheine nun als frühestmöglicher Termin für eine Zinswende. "Falls die Teuerung sich fortlaufend hartnäckiger zeigen sollte als erhofft, kann sich die Wende aber auch weiter in den Sommer hinein verschieben."/mis/men