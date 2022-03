INDEX-FLASH: Positiver US-Handelsstart stützt Dax - EuroStoxx deutlich im Plus

FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein positiver Start an den US-Börsen hat am Mittwoch dem Dax (DAX 40) zeitweise zurück in die Gewinnzone verholfen. Am Nachmittag kletterte der deutsche Leitindex wieder in Richtung der psychologisch wichtigen Marke von 14 000 Punkten, die er am Morgen bereits einmal kurz übersprungen hatte. Zuletzt bröckelten die Gewinne jedoch wieder ab und er legte nur noch um 0,03 Prozent auf 13 909,12 Punkte zu.

Andere große Börsen in Europa zeigten sich hingegen weiter deutlich im Plus: Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg um 1,10 Prozent auf 3807,24 Punkte und ähnlich kräftig kletterten auch der Pariser und der Londoner Leitindex. In den USA legte der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,9 Prozent zu und auch die technologielastigen Nasdaq-Indizes verzeichneten Gewinne.

Anleger in den USA loten momentan die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg und die Aussagen des US-Notenbank-Präsidenten Jerome Powell aus. Dieser sagte, er halte es angesichts der hohen Inflation und des sehr robusten US-Arbeitsmarktes für angemessen, sollte zur nächsten Sitzung des Zentralbankrats in zwei Wochen der Leitzins erhöht werden./ck/he