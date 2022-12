INDEX-FLASH: Starker US-Arbeitsmarkt lastet auf Europas Börsen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein überraschend robuster US-Arbeitsmarkt mit stark steigenden Löhnen und Gehältern hat die europäischen Börsen vor dem Wochenende belastet. Der Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), der kurz vor Veröffentlichung der Daten für November noch leicht im Plus lag, verlor zuletzt 0,55 Prozent auf 3962 Punkte. Alle großen westeuropäischen Aktienmärkte meldeten leichte Abgaben.

Die Stundenlöhne in den USA sind zum Vormonat doppelt so stark gestiegen wie von Experten erwartet. Die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag ebenfalls über der Markterwartung.

Der Arbeitsmarkt zeige sich "bisher recht unbeeindruckt von den Zinsanhebungen der Fed", schrieben die Volkswirte der Commerzbank in einer ersten Reaktion. Die US-Notenbank Fed werde daher weiter an der Zinsschraube drehen, "um eine Abkühlung am Arbeitsmarkt zu erzwingen". Erst wenn sich diese Abkühlung deutlich zeige, dürfte die Fed die Zinsen nicht weiter erhöhen./bek/jha/