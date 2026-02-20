Dow Jones 30 Industrial

49 625,97
230,81
0,47 %
<
20.02.2026 16:55:38

INDEX-FLASH: Urteil in USA gegen Trumps Zölle treibt Kurse an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten gegen die globalen Zölle der US-Regierung hat den Aktienbörsen kurz vor dem Wochenende Auftrieb verliehen. Der deutsche Leitindex DAX stieg am Freitagnachmittag um 0,7 Prozent auf 25.206 Punkte und erreichte den höchsten Stand seit Mitte Januar. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,9 Prozent auf 6.112 Zähler und erreichte ein weiteres Rekordhoch. Der Dow Jones gewann nach einem etwas leichteren Start zuletzt 0,31 Prozent auf 49.550,62 Zähler. Auch der NASDAQ 100 und der S&P 500 legten zu.

US-Präsident Donald Trump hat im Streit um seine aggressive Zollpolitik eine Niederlage vor dem Supreme Court kassiert. Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten entschied, dass Trump seine Befugnisse überschritten habe, als er sich auf ein Notstandsgesetz berief, um umfangreiche Zölle gegen Dutzende Handelspartner zu verhängen - darunter auch die Europäische Union. Die Entscheidung fiel mit einer deutlichen Mehrheit von sechs zu drei der insgesamt neun Richterinnen und Richter.

Marktexperten reagierten zurückhaltend auf das Urteil. "Es sieht aus wie eine schallende Ohrfeige für US-Präsident Donald Trump", schrieb Volkswirtin Sandra Ebner von Union Investment. Sie halte es jedoch für sehr unwahrscheinlich, dass die Zölle nun wegfielen. "Im Gegenteil: Faktisch dürfte sich kaum etwas ändern". Denn Präsident Trump verfüge über eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Druck auf die Handelspartner hochzuhalten.

So verfolge das Weiße Haus als Plan B bereits etliche Untersuchungen gegen Wirtschaftssektoren, welche nach Ansicht der US-Regierung die Sicherheit und die Interessen der USA nachteilig beeinflussen könnten. "Für deutsche und europäische Unternehmen halten sich die Auswirkungen der richterlichen Einschätzung in engen Grenzen", lautete Ebners Fazit./bek/he

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 49 625,97 0,47%

