20.11.2025 19:34:38
INDEX-FLASH: US-Börsen drehen klar ins Minus
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Hoffnung auf eine kräftige Erholung am US-Aktienmarkt hat am Donnerstag nicht lange angehalten. Nach anfangs deutlichen Gewinnen rutschten die wichtigsten Indizes immer weiter ab. Zuletzt notierte der Leitindex Dow Jones Industrial 0,30 Prozent im Minus bei 46.001 Punkten, während der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 0,93 Prozent auf 24.411 Punkte einbüßte. Nachdem beide Börsenbarometer schon zuletzt unter wichtige kurz- bis mittelfristige charttechnische Trendlinien gerutscht waren, droht nun ein Test der längerfristig bedeutsamen 100-Tage-Durchschnittslinie.
Der Begeisterung über starke Zahlen des US-Technologiegiganten NVIDIA hatten zunächst auch Daten vom US-Arbeitsmarkt nichts anhaben können - obwohl diese die Erwartungen an eine erneute US-Zinssenkung im Dezember weiter sinken ließen, wie etwa die Analysten der Landesbank Helaba konstatierten. Doch dann bekamen die Anleger zunehmend Angst vor der eigenen Courage./gl/he
