INDEX-FLASH: US-Börsen reagieren zunächst negativ auf Fed-Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen haben am Mittwoch zunächst negativ auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed reagiert. Die Währungshüter legten zwar wie bereits erwartet eine Pause in ihrem Zinserhöhungszyklus ein, hoben aber ihre Leitzins-Projektionen an.

Der schon davor schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) geriet noch stärker unter Druck und sank zuletzt um 1,10 Prozent auf 33 835,57 Punkte. Der marktbreite S&P 500 drehte ins Minus und verlor 0,65 Prozent auf 4340,80 Punkte. Ähnlich sah es beim Tech-Auswahlindex NASDAQ 100aus, der um 0,76 Prozent auf 14 787,53 Punkte nachgab./gl/men