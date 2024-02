INDEX-MONITOR: Amazon im Börsen-Olymp - Dow-Jones-Mitglied ab Montag

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Handelsgigant Amazon gelangt auch an der Börse in die Königsklasse. Die Aktie des Unternehmens werde zum 26. Februar in den Dow Jones Industrial Average (Dow Jones 30 Industrial) aufgenommen, teilte der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Dienstag mit. Weichen muss dafür die Drogerie- und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance, die erst vor einigen Jahren die Aufnahme in den weltweit bekanntesten Aktienindex geschafft hatte.

S&P begründete die Änderung mit der stärker werdenden Bedeutung des Einzelhandels für die US-Wirtschaft. Auch der Aktiensplit von Walmart habe eine Rolle gespielt: Dieser habe zu einer geringeren Gewichtung des Einzelhandelsriesen geführt.

Im nachbörslichen Handel legten Amazon-Aktien nach den Neuigkeiten um ein Prozent zu. Titel von Walgreens verloren hingegen drei Prozent./he