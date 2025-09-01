Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|
01.09.2025 22:26:38
INDEX-MONITOR: Deutsche Bank und Siemens Energy neu im Euro Stoxx 50
ZUG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sowie Siemen Energy steigen in den Euro Stoxx 50 auf. Das teilte die Stoxx Ltd am Montag mit. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wird das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen müssen den Euro Stoxx 50 Nokia, Stellantis sowie Pernod Ricard.
Auch im Stoxx Europe 50 gibt es Änderungen. Wie erwartet, wird der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen. Auch die spanische Bank BBVA wird Mitglied. Dagegen scheiden BASF sowie Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) aus. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam./nas
