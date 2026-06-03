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03.06.2026 14:59:39

INDEX-MONITOR: Hochtief vor Dax-Aufnahme - Lufthansa zweiter Kandidat

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von HOCHTIEF steht nach Einschätzung eines Index-Experten nach ihrem starken Lauf der vergangenen Monate vor dem Dax-Aufstieg (DAX). Einen zweiten Kandidaten sieht Pankaj Gupta von JPMorgan wie schon vor drei Monaten in der Lufthansa, die in den Leitindex zurückkehren könnte. Die Fluggesellschaft war mehr als 30 Jahre lang Dax-Mitglied gewesen, bevor sie 2020 die Corona-Pandemie den Platz kostete.

Wie Gupta auf Basis der Schlusskurse vom 21. Mai schrieb, könnten in beiden Fällen die Regeln für den beschleunigten Aufstieg zur Geltung kommen. Diese orientieren sich am Rang der Marktkapitalisierung auf Basis des Streubesitzes. Auf Basis vom 21. Mai stand Hochtief laut Gupta knapp über dem notwendigen Rang 33, die Lufthansa knapp darunter. Als Abstiegskandidaten nannte der Experte neben dem Online-Händler Zalando die VW-Beteiligungsgesellschaft Porsche SE (Porsche Automobil).

In den unterhalb des Dax angesiedelten Indizes der Dax-Familie dürfte es dem Experten zufolge zudem weitere Änderungen geben. Im MDAX erwartet Gupta, dass Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) aus dem SDAX Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) verdrängen wird.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDAX) vierteljährlich. An diesem Mittwoch nach US-Börsenschluss wird die Veröffentlichung der jüngsten Prüfung erwartet. In Kraft treten etwaige Änderungen dann am Montag, dem 22. Juni.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./tih/gl/stk/edh/he

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