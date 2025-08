INDEX-MONITOR/JPMorgan: Siemens Energy und Deutsche Bank wohl bald im EuroStoxx

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan sieht zur regulären jährlichen Index-Überprüfung des EuroStoxx 50 gleich mehrere deutsche Dax-Konzerne (DAX) aufsteigen. Basierend auf den Aktienkursen vom 4. August dürften im September der Energietechnikkonzern Siemens Energy und die Deutsche Bank in den Leitindex der Euroregion aufgenommen werden, schrieb Analyst Pankaj Gupta in einer am Montagabend veröffentlichten Studie.

Chancen hätten zudem drei weitere Kandidaten, aber nur, sofern es mehr als zwei Absteiger gibt. Potenzielle Aufsteiger seien der deutsche Stromnetzbetreiber Eon (EON SE), der laut Gupta knapp vor dem niederländischen Spezialisten für Autoimmunerkrankungen, Argenx (arGEN-X), rangiert. Wiederum mit nur knappem Abstand folge der französische Energieversorger Engie (Engie (ex GDF Suez)).

Aus dem Eurostoxx herausgenommen werden müssten per Stand 4. August vier Kandidaten. Dies seien in der Reihenfolge des Ausscheidens zuvorderst der Autobauer Stellantis, gefolgt vom Spirituosenhersteller Pernod Ricard, dem Telekom-Netzwerkausrüster Nokia und der Autobauer Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Alle vier gehörten momentan nicht mehr zu den 60 größten Unternehmen auf der Auswahlliste.

Die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. wird etwaige Änderungen zum US-Handelsschluss am Montag, 1. September, bekannt geben. In Kraft treten sie am Montag, 22. September. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF ). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/mis/zb