INDEX-MONITOR/JPMorgan: Vonovia muss eventuell den EuroStoxx 50 verlassen

LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Die September-Überprüfung des EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) wirft bereits ihre Schatten voraus. Laut Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan droht Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) der Abstieg aus dem europäischen Leitindex. Der deutsche Immobilienkonzern habe sich im Ranking verschlechtert, schrieb der Experte in einer am Mittwoch vorgelegten Studie. Das Ranking basiert auf der Marktkapitalisierung der sich im Streubesitz befindlichen Aktien.

Sollte Vonovia den EuroStoxx tatsächlich verlassen müssen, stehen Gupta zufolge vier mögliche Aufstiegskandidaten bereit: Der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer, der Luxussportwagenbauer Ferrari sowie die Energiekonzerne Engie (Engie (ex GDF Suez)) und RWE.

Die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. wird das Ergebnis ihrer jährlichen Index-Überprüfung dem Experten zufolge am 1. September nach Börsenschluss bekannt geben. In Kraft treten etwaige Änderungen am 15. September. Basis sind die Schlusskurse vom letzten Handelstag im August./la/edh/jha/