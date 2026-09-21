Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
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21.09.2026 05:49:39
INDEX-MONITOR/Krisenfolge: Volkswagen (VW) nicht mehr im EuroStoxx 50
ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Krise des deutschen Autobauers Volkswagen (VW) (Volkswagen (VW) vz) wirkt sich auch auf dessen Berücksichtigung in wichtigen Aktienindizes aus. Die Wolfsburger sind ab diesem Montag nicht mehr im EuroStoxx 50 notiert, wie der Indexanbieter ISS Stoxx bekanntgab. Die VW-Aktie hat seit Jahresbeginn etwas mehr als ein Viertel verloren. Auf Sicht von fünf Jahren liegt das Minus sogar bei fast 60 Prozent.
Neben VW fliegt auch der niederländische Informationsdienstleister Wolters Kluwer aus dem Auswahlindex für die Eurozone. Aufgenommen werden dafür der französische Energiekonzern Engie (Engie (ex GDF Suez)) und der finnische Netzwerkausrüster Nokia.
Im Stoxx 50 (Stoxx Europe 50), in dem auch Unternehmen aus Ländern mit einer anderen Währung als Euro notiert sind, ersetzt die britische Bank Barclays die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus.
Im Stoxx Europe 600 kommt es zu mehr als einem Dutzend Änderungen. Unter anderem müssen ihn der Flughafenbetreiber Fraport und der Autozulieferer AUMOVIO verlassen. Aufgenommen werden dafür neben vier griechischen Banken der britische Billigflieger easyJet.
Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Diese müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten und neu gewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he/la
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Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|9,28
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|Volkswagen (VW) AG Vz.
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Indizes in diesem Artikel
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