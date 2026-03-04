DAX 40

23 790,65
-847,35
-3,44 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
04.03.2026 05:49:39

INDEX-MONITOR: Lufthansa vor Rückkehr in den Dax - Zalando gefährdet

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktie von Lufthansa steht nach Einschätzung von Index-Experten womöglich kurz vor einer Rückkehr in den deutschen Leitindex DAX. Seinen Platz räumen müsste dann voraussichtlich das Papier des Modehändlers Zalando, wie die Analystin Carolin Raab von der Deutschen Bank und der Experte Pankaj Gupta von JPMorgan aktuellen Studien zufolge erwarten.

Während die Indexaufnahme von Lufthansa bis vor wenigen Tagen jedoch noch nahezu sicher erschienen sei, habe der jüngste Kursverfall der Aktie, ausgelöst durch Streiks, dies nun wieder mehr infrage gestellt, schrieb Raab. Die kommenden Wochen würden daher entscheidend werden, ob es im Dax zu einer Änderung komme und - falls ja -, wer dann wirklich absteigen müsse.

Zalando habe zwar derzeit die schwächste Position unter den Dax-Aktien und müsste ausscheiden, sollte Lufthansa aus dem MDAX in die erste Börsenliga aufsteigen. Gefährdet sei aber auch die Online-Immobilienplattform Scout24. Ihr Börsenwert, gemessen am Anteil frei handelbarer Aktien, liege nur geringfügig über dem von Zalando. Außerdem ist auch die entsprechende Marktkapitalisierung von Porsche Holding (Porsche Automobil) laut Raab nicht weit von den beiden entfernt.

Die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDAX und TecDAX) vierteljährlich. Der nächste Termin ist Mittwoch, 4. März. Etwaige Änderungen treten am Montag, 23. März, in Kraft.

Lufthansa war mehr als 30 Jahre lang Mitglied im Dax gewesen, bevor sie wegen der Verwerfungen infolge der Corona-Pandemie 2020 aus dem deutschen Börsenbarometer ausscheiden musste.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./ck/bek/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

DAX 23 790,65 -3,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:19 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
02.03.26 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: Dow schlussendlich schwächer -- ATX zum Handelsende tief in der Verlustzone -- DAX schließt deutlich unter 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt notierte am Dienstag tief im Minus. Auch der DAX zeigte sich sehr schwach. Der Dow präsentierte dich ebenfalls in Rot. Die Märkte in Fernost verzeichneten am Dienstag Abschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen