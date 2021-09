INDEX-MONITOR: Meggitt, Morrison im FTSE 100 - Just Eat Takeaway, Weir raus

LONDON (dpa-AFX) - Im britischen Leitindex FTSE 100 sind am Montag einige Änderungen in Kraft getreten. Die Aktien des Supermarktbetreibers Morrison (Wm Morrison Supermarkets) sowie des Industrieunternehmens Meggitt ersetzen ab sofort die Papiere des Essenslieferers Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) sowie die des Pumpenherstellers Weir Group. Die Zusammensetzung des Kursbarometers wurde am 17. September nach Handelsschluss entsprechend angepasst. Damit wurde eine Ankündigung von Anfang September umgesetzt./mis/ngu/tih