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14.10.2026 05:49:39

INDEX-MONITOR: Procredit ersetzt Nagarro im SDax

ZUG (dpa-AFX) - Die Procredit Holding (ProCredit) profitiert von der Übernahme des IT-Dienstleisters Nagarro (Nagarro SE) durch den indischen Konzern Persistent (Persistent Systems). Dieser hält inzwischen gut 94 Prozent der Anteile. Die Untergrenze des Anteils nicht in festen Händen befindlicher Aktien für eine Notierung im SDAX liegt aber bei zehn Prozent. Daher wird ab Mittwoch Procredit Nagarro im Index der kleineren Werte ersetzen, wie die Deutsche Börse mitteilte./he

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