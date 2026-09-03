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03.09.2026 22:19:38

INDEX-MONITOR: Ströer ersetzt Hugo Boss im MDax - Dax unverändert

ZUG (dpa-AFX) - Die turnusmäßige Überprüfung der Zusammensetzung der Dax-Familie (DAX) hat ein überschaubares Ergebnis gebracht. Im deutschen Leitindex gebe es keine Änderung, teilte die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am späten Donnerstagabend mit.

Im Index der mittelgroßen Werte MDAX ersetzt der Werbevermarkter Ströer (Ströer SECo) HUGO BOSS. Dieser nimmt dessen Platz im Nebenwerteindex SDAX ein. Die Übernahme des Modekonzerns durch die Frasers Group war zuletzt zwar gescheitert. Die Briten haben aber bereits angekündigt, ihre Beteiligung von derzeit knapp 48 Prozent auf über die Hälfte aufstocken zu wollen.

ISS Stoxx überprüft die Indizes der Dax-Familie (Dax, MDax, SDax und TecDAX) vierteljährlich. In Kraft treten die Änderungen am Montag, dem 21. September.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he/la

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Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
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