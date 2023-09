INDEX-MONITOR: Vonovia verlässt Eurostoxx 50 - Munich Re kommt in Stoxx 50

ZUG (dpa-AFX) - Der deutsche Immobilienkonzern Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) muss den bekanntesten europäischen Aktienindex verlassen. Das Unternehmen werde im EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zum 18. September gegen den italienischen Sportwagenbauer Ferrari ausgetauscht, teilte der Indexanbieter Qontigo am späten Freitagabend in Zug mit. Zudem wird der irische Baustoffhersteller CRH durch den französischen Branchenkollegen Saint-Gobain ersetzt. CRH wird am 20. September von der irischen Börse genommen, da er seine Hauptnotierung in die USA verlegt.

Auch im Stoxx Europe 50 kommt es zu zwei Änderungen. Hier kommt mit dem Rückversicherer Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) aber ein Titel aus Deutschland in den Index. Dafür werden die Titel des französischen Luxusgüterunternehmens Kering herausgenommen. Außerdem werden die Aktien des niederländischen Zahlungsabwicklers Adyen (Adyen BV Parts Sociales) nach den heftigen Kursverlusten der jüngsten Zeit gegen die der niederländischen Großbank ING (ING Group) ausgetauscht.

Wichtig sind solche Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETFs). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./he