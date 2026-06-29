Dow Jones 30 Industrial

51 876,11
-44,51
-0,09 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Index-Monito 29.06.2026 05:49:39

Index-Ritterschlag: Alphabet-Aktie wird Mitglied im Dow Jones - Verizon fliegt raus

Index-Ritterschlag: Alphabet-Aktie wird Mitglied im Dow Jones - Verizon fliegt raus

Wechsel im US-Aktienindex Dow Jones: Seit Montag sind die Anteilscheine der Google-Mutter Alphabet im US-Standardwerteindex notiert.

Sie rücken für die Papiere des US-Telekomunternehmens Verizon nach, wie der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices am Dienstag vergangener Woche mitgeteilt hatte.

Keine Änderungen ergeben sich dagegen durch die Abspaltung der Honeywell-Luftfahrtsparte (Honeywell Aerospace). Die Papiere des Anbieters von Industrie- und Gebäudeautomation, der künftig Honeywell heißt, bleiben im Dow Jones Industrial.

Bei der Ausgliederung erhalten die Honeywell-Aktionäre für jeweils zwei gehaltene Anteilscheine ein Papier von Honeywell Aerospace. Die Titel der Honeywell-Luftfahrtsparte sind ab Montag im S&P 100 und S&P 500 gelistet.

Der Aufstieg des Internet- und Technologiekonzerns Alphabet war von Experten bereits seit einiger Zeit erwartet worden, da der Aktienkurs in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen ist. Zudem erfüllte das Unternehmen schon länger die qualitativen Aufnahmekriterien des Auswahlkomitees.

Anders als bei vielen Indizes ist beim Dow Jones nicht die Marktkapitalisierung das wichtigste Kriterium. Das Auswahlkomitee beurteilt vielmehr eine Reihe qualitativer Faktoren, darunter die Repräsentation des US-Markts, nachhaltiges Wachstum sowie ein hohes Anlegerinteresse.

Alphabet gehört bereits seit einiger Zeit zu den wertvollsten US-Unternehmen. Mit einem Börsenwert von etwas mehr als vier Billionen Dollar liegt der Konzern derzeit hinter NVIDIA und Apple.

Der Dow Jones Industrial Average (DJIA) ist ein rein preisgewichteter Index. Er wird seit 1896 berechnet und ist damit der zweitälteste US-Aktienindikator. Das bedeutet, dass Unternehmen mit einem hohen Aktienkurs ein stärkeres Gewicht und damit größeren Einfluss auf die Indexentwicklung haben. Derzeit trifft dies auf Goldman Sachs zu, deren Aktie über 1.000 Dollar kostet.

Da sich die Berechnung ausschließlich am Kurs orientiert, werden - anders als etwa beim DAX - keine Dividenden berücksichtigt. Weltweit sind die meisten wichtigen Börsenbarometer Kursindizes.

Für einen Vergleich mit dem deutschen Aktienmarkt ist es daher sinnvoll, den DAX Kursindex und nicht den bekannteren und meist verwendeten Dax-Performanceindex heranzuziehen. In den vergangenen zwölf Monaten ist er inklusive der Dividenden um 3,2 Prozent gestiegen und hat sich damit um knapp 2,7 Prozentpunkte besser entwickelt als der Kursindex.

Wichtig sind Indexänderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Diese müssen ihre Portfolios entsprechend umschichten und neu gewichten, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/zb/he

NEW YORK (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Marvell Technology: Ist der Aufstieg des KI-Infrastrukturspezialisten wirklich wahrscheinlich?
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: JPstock / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 51 876,11 -0,09%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Börsen in Asien uneins
Die Börsen in Fernost finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen