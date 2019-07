Index zum Konsumklima zeigt Verbraucherstimmung

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK (GfK SE)) veröffentlicht am Dienstag (8.00 Uhr) ihren aktuellen Konsumklimaindex. Die monatliche Studie gibt Auskunft über die Konsumneigung der privaten Haushalte in Deutschland. Der Index war im Juni zum zweiten Mal in Folge gesunken. Die GfK-Studie basiert auf rund 2000 Verbraucherinterviews im Auftrag der Europäischen Union. Das Konsumklima bezieht sich nicht nur auf die Ausgaben im Einzelhandel, sondern umfasst auch Mieten, Reisen und Gesundheit./mac/DP/zb