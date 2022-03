INDEXÄNDERUNG/Aurubis und Vantage werden in Stoxx-600 aufgenommen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Indexbetreiber Qontigo hat am Dienstagabend 9 Änderungen im Stoxx-600-Index mitgeteilt. Unter anderem rücken die Aktien von Aurubis und Vantage Towers in den breiten europäischen Index auf. Gestrichen werden dagegen Gerresheimer und Auto1. Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. März in Kraft.

Nachfolgend eine alphabetische Übersicht über sämtliche 9 Änderungen:

===

+ STOXX-600

NEUAUFNAHME

- Aurubis (Deutschland)

- Dassault Aviation (Frankreich)

- DKS Holding (Schweiz)

- Easyjet (Großbritannien)

- Kongsberg Gruppen (Norwegen)

- OSB Group (Großbritannien)

- SSAB (Schweden)

- Ultra Electronics (Großbritannien)

- Vantage Towers (Deutschland)

HERAUSNAHME

- Afry (Schweden)

- Auto1 Group (Deutschland)

- Countryside Partnerships (Großbritannien)

- Deliveroo(Großbritannien)

- Gerresheimer (Deutschland)

- Iveco Group (Italien)

- Inpost (Niederlande)

- Polymetal International (Großbritannien)

- Zur Rose(Schweiz)

===

