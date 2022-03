INDEXÄNDERUNG/Daimler Truck und Hannover Rück steigen in DAX auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Indexbetreiber der deutschen Börse, Qontigo, hat am Donnerstagabend basierend auf den Ranglisten per Ende Februar diverse Änderungen der Indexzusammensetzungen am deutschen Aktienmarkt mitgeteilt.

Die Aktien des Lkw-Herstellers Daimler Truck und des Versicherers Hannover Rück werden mit Wirkung zum 21. März in den Leitindex DAX der 40 größten deutschen Unternehmen aufgenommen. Ihre Plätze räumen müssen dafür die Papiere des Konsumgüterherstellers Beiersdorf und des Energietechnikherstellers Siemens Energy. Sie werden zukünftig dem MDAX, dem Index der 50 größten Nebenwerte, angehören.

Nachfolgend eine Übersicht über die weiteren Änderungen in DAX, MDAX, SDAX und TecDAX.

+ DAX

AUFNAHME

- Daimler Truck

- Hannover Rück

HERAUSNAHME

- Beiersdorf

- Siemens Energy

+ MDAX

AUFNAHME

- Beiersdorf

- RTL Group

- Siemens Energy

- Siltronic

- Sixt Stämme

HERAUSNAHME

- Auto1 Group

- Compugroup Medical

- Daimler Truck

- Hannover Rück

- Hella

+ SDAX

AUFNAHME

- Adesso

- Auto1 Group

- Compugroup Medical

- Hella

HERAUSNAHME

- Global Fashion Group

- RTL Group

- Siltronic

- Sixt Stämme

+ TecDAX

AUFNAHME

- Verbio

HERAUSNAHME

- SMA Solar

