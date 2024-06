INDEXÄNDERUNG/Darktrace, Londonmetric und Vistry kommen in FTSE-100-Index

LONDON (Dow Jones)--Die Aktien des Cybersicherheitsunternehmens Darktrace, des Hausbauers Vistry Group und des Immobilieninvestors Londonmetric Property werden in den Leitindes FTSE-100 der Londoner Börse aufgenommen. Ihre Plätze freimachen müssen dafür die Titel des Online-Lebensmittelhändlers Ocado, des Vermögensverwalters St. James's Place und des Industrie- und Elektroprodukteherstellers RS Group, die alle drei in den breiteren FTSE-250-Index kommen. Die Änderungen treten mit Beginn des Handels am Montag, den 24. Juni, in Kraft, wie der Indexbetreiber FTSE Russell weiter mitteilte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2024 16:51 ET (20:51 GMT)