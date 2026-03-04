MDAX

30 357,28
556,26
1,87 %
04.03.2026 23:30:41

INDEXÄNDERUNG/Deutz, Salzgitter und Jenoptik steigen in den MDAX auf

DOW JONES--STOXX, Teil der Unternehmensgruppe ISS STOXX und ein führender Anbieter von Benchmark- und maßgeschneiderten Indexlösungen für globale institutionelle Investoren, hat am Mittwoch die neue Zusammensetzung der DAX Blue-Chip-Indizes bekannt gegeben. Neu im MDAX sind Deutz, Salzgitter und Jenoptik, sie ersetzen dort Teamviewer, Fielmann sowie Carl Zeiss Meditec. Fielmann, Carl Zeiss Meditec, Teamviewer wechseln in den SDAX, neu ist dort auch die Init Innovation zu finden. Jenoptik, Salzgitter, Deutz und PSI Software sind zukünftig nicht mehr im SDAX enthalten. Alle Änderungen werden ab dem 23. März 2026 wirksam. Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Blue-Chip-Indizes ist der 3. Juni 2026.

Daneben hat Stoxx mitgeteilt, dass Deutsche Wohnen aufgrund des Verstoßes der Basiskriterien, wie in Kapitel 5.5.2 des DAX Equity Index Methodology Guide - Minimum Free Float von 10 Prozent - definiert, mit Wirkung zum 9. März 2026 aus dem MDAX genommen wird. Für die Deutsche Wohnen wechselt Schaeffler aus dem SDAX in den MDAX. Im SDAX ersetzt Einhell die Schaeffler Aktie.

Die Indexänderungen im Einzelnen:

===

+ MDAX - NEUAUFNAHME

- Salzgitter

- Deutz

- Jenoptik

+ MDAX - HERAUSNAHME

- Teamviewer

- Fielmann

- Carl Zeiss Meditec

+ SDAX - NEUAUFNAHME

- Carl Zeiss Meditec

- Fielmann

- Teamviewer

- Init Innovation

+ SDAX - HERAUSNAHME

- Jenoptik

- Salzgitter

- Deutz

- PSI Software

Daneben werden Deutsche Wohnen außerplanmäßig aus dem MDAX entnommen. Dafür wechseln Schaeffler aus dem SDAX in den MDAX,

Einhell ersetzen Schaeffler im SDAX

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 17:30 ET (22:30 GMT)

Es ist ein Fehler aufgetreten!

