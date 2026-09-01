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01.09.2026 22:54:43

INDEXÄNDERUNG/Engie und Nokia ersetzen VW und Prosus im Euro-Stoxx-50

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am Dienstag Änderungen in der Zusammensetzung der Indizes Euro-Stoxx-50 und Stoxx-50 mitgeteilt. In den Euro-Stoxx-50 rücken demnach die Aktien von Engie und Nokia auf, Platz machen müssen dafür VW und Wolters Kluwer. Im Stoxx-50 werden Barclays den Platz von Prosus übernehmen.

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September in Kraft.

Nachfolgend die Inexänderungen in tabellarischer Übersicht:

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Engie

- Nokia

HERAUSNAHME

- VW

- Wolters Kluwer

+ STOXX-50

AUFNAHME

- Barclays

HERAUSNAHME

- Prosus

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2026 16:55 ET (20:55 GMT)

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