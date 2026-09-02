KONGSBERG MARITIME ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A429K5 / ISIN: NO0013697029

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02.09.2026 06:23:39

INDEXÄNDERUNG/Fraport und Aumovio fallen aus dem Euro-Stoxx-600

DOW JONES--Der Börsenbetreiber Stoxx hat am späten Dienstag Änderungen im Stoxx-Europe-600-Index mitgeteilt. Unter anderem fallen Fraport und Aumovio aus dem Index heraus. Gleichzeitig werde der griechische Aktienmarkt neu klassifiziert als "Developed Market" (bisher: "Emerging Market").

Die Änderungen treten mit Handelsbeginn am 21. September 2026 in Kraft.

===

Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ STOXX-EUROPE-600 +

AUFNAHME

National Bank of Greece

Endeavour Mining

Eurobank

Piraeus Bank

Alpha Bank

Public Power

Metlen Energy & Metals

GEK Terna

Motor Oil

Rosebank Industries

XTB SA

Softcat

Easyjet

Jumbo

HERAUSNAHME

Kongsberg Maritime

Fraport

JD Sports Fashion

Wienerberger

Bakkafrost

Tauron

Bucher Industries

Aumovio

Viscofan

Thule Group

Kemira

Wihlborgs Fastigheter

Signify

SES

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 02, 2026 00:24 ET (04:24 GMT)

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