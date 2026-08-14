Reddit Aktie
WKN DE: A406FX / ISIN: US75734B1008
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14.08.2026 12:11:41
INDEXÄNDERUNG/Reddit werden in den S&P-500 aufgenommen
DOW JONES--Die Aktien von Reddit werden mit Handelsbeginn am Dienstag, den 1. August, in den S&P-500 aufgenommen. Wie der Index-Betreiber S&P Dow Jones Indices mitteilte, müssen AvalonBay Communities dafür ihren Platz in dem Index räumen.
Die Änderung wurde durch die bevorstehende Übernahme von AvalonBay, einem großen Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, durch Equity Residential notwendig. Es wird erwartet, dass die Transaktion in Kürze abgeschlossen wird. Nach der Fusion wird das kombinierte Unternehmen in Vivmark Residential umbenannt und im S&P-500 verbleiben. Die Indexänderungen im Einzelnen:
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+ S&P-500
AUFNAHME
HERAUSNAHME
- AvalonBay Communities
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)
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