INDEXÄNDERUNG/Vonovia verlassen Euro-Stoxx-50 - Munich Re kommen in Stoxx-50

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Vonovia-Aktie verliert wie von Marktexperten erwartet im September ihren Platz im Eurozone -Leitindex Euro-Stoxx-50. Wie Stoxx Ltd am Freitagabend weiter mitteilte, wird das Papier von Munich Re in den Stoxx-50-Index aufgenommen, der die 50 wichtigsten Aktien in Europa beinhaltet. Auch damit hatten Indexexperten im Vorfeld gerechnet.

Im Zuge der regelmäßigen jährlichen Überprüfung der Blue-Chip-Indizes verlieren neben Vonovia CRH den Platz im Euro-Stoxx-50. Ersetzt werden die beiden Titel durch Ferrari und Saint-Gobain. In den Stoxx-50 kommen neben Munich Re noch ING. Aus dem Index herausgenommen werden im Gegenzug Kering und Adyen.

Änderungen gibt es auch im breiten Stoxx-600-Index. Unter anderem werden aus Deutschland Hochtief und Teamviewer aufgenommen. Zu den insgesamt fünf Absteigern gehört auf der Gegenseite Telefonica Deutschland.

Die Änderungen werden zum Handelsbeginn am Montag, 18. September wirksam.

Nachfolgend eine tabellarische Übersicht der Änderungen:

+ EURO-STOXX-50

AUFNAHME

- Ferrari

- Saint-Gobain

HERAUSNAHME

- CRH

- Vonovia

+ STOXX-50

AUFNAHME

- ING

- Munich Re

HERAUSNAHME

- Adyen

- Kering

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Accelleron Industries

- Buzzi

- CD Project

- Hochtief

- Teamviewer

HERAUSNAHME

- Alk-Abello

- Bavarian Nordic

- Close Brothers

- Corporacion Acciona Energias Renovables

- Telefonica Deutschland

