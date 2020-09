Indexänderungen: Wechsel in MDAX und SDAX im September - Keine Änderung im DAX

Demnach werden die Aktien der Shop Apotheke in den MDAX aufgenommen und ersetzen dort RTL Group . Ebenfalls in den MDAX aufgenommen werden WACKER CHEMIE im Tausch gegen Aareal Bank , die wie RTL in den SDAX absteigen. Grundlage sei in beiden Fällen die sogenannte Regular-Exit-Regel, so Stoxx.

Im SDAX kommt es nach der sogenannten Fast-Exit-Regel zu drei Änderungen. Global Fashion Group ersetzen Steinhoff International, Medios ersetzen Bertrandt und secunet Security Networks ersetzen ATOSS Software.

In DAX 30 und TecDAX ergeben sich laut der Mitteilung keine Änderungen. Die Änderungen in MDAX und SDAX werden zum 21. September wirksam.

Der nächste Termin für die planmäßige Überprüfung der DAX-Indexfamilie ist der 3. Dezember 2020.

Nachfolgend eine tabellarische Übersicht über die Änderungen:

===

+ MDAX

NEUAUFNAHME

Shop Apotheke

Wacker Chemie

HERAUSNAHME

Aareal Bank

RTL

+ SDAX

NEUAUFNAHME

Aareal Bank

Global Fashion Group

Medios

RTL

Secunet Security Networks

HERAUSNAHME

Atoss Software

Bertrandt

Shop Apotheke

Steinhoff

Wacker Chemie

===

DJG/gos

FRANKFURT (Dow Jones)