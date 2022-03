Indexanpassungen: Sixt und RTL wohl bald im MDAX - HENSOLDT zurück im SDAX erwartet

Der fulminante Kurssprung des Rüstungsaktie HENSOLDT seit Kriegsbeginn in der Ukraine lässt zur Index-Überprüfung am Donnerstag (3. März) deren Rückkehr in den SDAX erwarten. Zudem wird mit weiteren Änderungen auch im MDAX für mittelgroße Unternehmen gerechnet. Angesichts der heftigen Marktschwankungen in jüngster Zeit ist dieses Mal jedoch die Unsicherheit hoch wie selten.

Während der Aufstieg von Daimler Truck vom MDAX in den DAX als gesichert gilt, dürfte laut Stifel-Experte Luca Thorißen wohl noch Hannover Rück den Aufstieg schaffen. Sollte es so kommen, wie dies auch SocGen-Analyst Yohan Le Jallé erwartet, dann gibt es auch zwei Absteiger aus der ersten Börsenliga: Beide Experten sehen Beiersdorf als Absteiger Nummer eins. Doch während Thorißen Delivery Hero als Absteiger Nummer zwei sieht, sieht Le Jallé Siemens Energy absteigen.

Zudem könnte es einen Platztausch im MDAX zwischen der nun mehrheitlich zum Autozulieferer Faurecia gehörenden HELLA und dem Autovermieter Sixt) aus dem SDAX geben. Auch RTL sehen die beiden Index-Experten ab März im MDAX - und dafür den Spezialsoftware-Anbieter CompuGroup künftig im SDAX. Der Analyst der SocGen schließt sogar einen weiteren Wechsel nicht aus: Ihm zufolge dürfte noch der Waferhersteller Siltronic in den Index der mittelgroßen Unternehmen zurückkehren und dort den Autohändler AUTO1 verdrängen.

Von außerhalb der DAX-Familie in den SDAX aufsteigen sollten laut Stifel-Experte Thorißen zudem der IT-Dienstleister adesso und HENSOLDT. Dafür müssten seinen Berechnungen zufolge vermutlich der Telekomausrüster ADVA und Global Fashion Group (GFG) ihre Plätze räumen.

Der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo wird über mögliche Wechsel am Donnerstagabend nach Börsenschluss informieren. Etwaige Änderungen werden von Montag an, 21. März, wirksam.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (etwa physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann.

/ck/he

FRANKFURT (dpa-AFX)