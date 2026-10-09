Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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09.10.2026 13:55:26
India: Cockroach party denied permission to protest in Delhi, founder Dipke pushes on
Train cancellations have been reported in Delhi ahead of CJP’s protest tomorrow. There is heavy security in the capital. Police have denied permission to protest but CJP's leader has vowed to press on with the plan.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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