Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.12.2025 07:07:45

India: Government mandate for pre-installed state-run app has privacy advocates seething

India gave major manufacturers, including Apple and Samsung, 90 days to preload the "Sanchar Saathi" app on new phones. The opposition called it "beyond unconstitutional."Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Real Estate Corp Ltdmehr Nachrichten