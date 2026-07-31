BILL Holdings Aktie

BILL Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000

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31.07.2026 09:43:19

India: Lawmakers endorse tough exam leak bill after Cockroach protests

Facing pressure from the youth-led CJP protests, India's government pushed through a bill to combat "paper mafias" leaking exam questions. But opposition lawmakers walked out before the bill was passed in Rajya Sabha.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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