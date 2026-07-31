BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
|
31.07.2026 11:23:20
India: Lawmakers endorse tough exam leak bill after Cockroach protests
Facing pressure from the youth-led CJP protests, India's government pushed through a bill to combat "paper mafias" leaking exam questions. But opposition lawmakers walked out before the bill was passed in Rajya Sabha.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!